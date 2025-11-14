Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер оформил первый хет-трик в КХЛ

Спорт
14 ноября 2025  10:07
Автор:
Эдгар Витковский

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер оформил хет-трик в ворота московского «Динамо» (5:4), который стал для него первым в КХЛ и 16-м в истории лиги для игрока обороны. Последний раз защитник завершал матч с тремя заброшенными шайбами 2 ноября 2023 года, когда Дамир Шарипзянов трижды огорчил СКА в составе «Авангарда» (5:3).

Фото: ak-bars.ru

Игроки «Ак Барса» не оформляли хет-трики с марта 2025 года – 2-го числа Артём Галимов не оставил шансов «Сибири» (6:3). Защитники «барсов» не забрасывали три шайбы за матч более 19 лет, последним это достижение покорилось Виталию Прошкину. 4 февраля 2006 года Прошкин оформил хет-трик в ворота «Авангарда» менее чем за 26 минут – казанцы одержали итоговую победу со счётом 9:3.

