Защитники Родины получат квартиры на льготных условиях

На прошлой неделе вышло постановление Кабмина РТ №621, которое регламентирует весь процесс получения воинами (и членами их семей) жилья по льготной ставке. О подробностях этого решения рассказал заместитель исполнительного директора ГЖФ РТ Булат Гилманов.

Так, по его словам, условия соципотеки для военнослужащих будут такими, как и для остальных участников. Предельный срок рассрочки - 28,5 года. Соципотека выдается под 7% годовых. Размер первоначального взноса составляет 10%. Более того, при рождении либо усыновлении ребенка (после оформления соответствующих документов) выдается безвозмездная субсидия в размере 200 тысяч рублей.

Гилманов отдельно отметил, что если депутаты Госдумы РФ примут закон, по которому участники СВО получат право приобрести жилье, скажем, под 2%, то татарстанскую соципотеку можно будет рефинансировать, то есть выбрать более приемлемые условия. Для этого Госжилфонд заключит соглашение с любым уполномоченным банком.

Хотя и нынешние условия можно назвать более чем хорошими. К примеру, в микрорайоне «Салават Купере», где (и больше нигде) на сегодня получают квартиры казанские участники программы, стоимость квадратного метра в новых домах стартует от 111,2 тысячи рублей. Причем жилье уже с чистовой отделкой и частично с сантехникой и мебелью. В то время как по городу средняя цена «квадрата» в новостройках превышает 200 тысяч рублей.

Спикер обозначил тех, кто потенциально может вступить в программу. Это участники СВО, призванные из Татарстана по частичной мобилизации, и заключившие контракты в военных комиссариатах РТ или воинских частях, дислоцированных в республике. Также у них должна быть татарстанская прописка. Жители других регионов или заключившие контракт не в Татарстане не могут участвовать в нашей программе соципотеки.

Если защитник Родины погиб, выполняя боевое задание, его родственники тоже могут претендовать на участие в программе. Но только супруги и дети. И при наличии свидетельства о гибели в зоне боевых действий.

Есть и другие условия для участия в программе. На одного человека в семье участника СВО должно приходиться менее 18 квадратных метров. При этом общесемейный доход должен быть не ниже прожиточного минимума тоже из расчета на одного члена семьи.

Бывают случаи, когда семья ухудшает свои жилищные условия перед вступлением в программу. Попросту говоря, продает свое жилье. Однако тогда ей придется ждать три года до включения в список.

Как подать заявление на вступление в программу соципотеки? Во-первых, подчеркнул Гилманов, участник СВО должен сделать это лично. Или заявление подает супруга погибшего участника СВО. Тут есть подводный камень - за месячный отпуск не всякий боец успеет собрать необходимый пакет документов. Список документов приведен в уже упомянутом постановлении Кабмина РТ №621. Даже если успеет подать документы, вряд ли сможет дождаться решения жилищной комиссии муниципального образования.

Да и заявления писать пока рано, не утрясены все бюрократические вопросы, не подписаны необходимые распоряжения. Ориентировочно подавать первые заявления участники СВО смогут только в октябре. Сделать это можно в исполкоме по месту регистрации либо через МФЦ. Казанцам надо обращаться в районные администрации.

Получить соципотечную квартиру участники СВО и их родственники, так же как и другие участники программы, смогут только в пределах муниципального образования, в котором они прописаны.

Загвоздка еще и в том, что количество распределяемых квартир всегда ограниченно. Например, в текущем году по Татарстану должны сдать 220 соципотечных квартир. Но Гилманов особо подчеркнул, что если желающих участников СВО будет много, то ГЖФ нарастит темпы строительства.