Заведующая детсадом в РТ предстанет перед судом за хищение бюджетных средств

news_top_970_100
Республика
18 августа 2025  18:03

Следственными органами Татарстана завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей детским садом, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По данным следствия, в 2022 году руководитель дошкольного учреждения организовала преступную схему, оформив на работу фиктивную воспитательницу.

Как установили правоохранители, формально принятая на должность «сотрудница» никогда не появлялась на рабочем месте, однако регулярно получала зарплатные выплаты, которые в полном объеме передавала заведующей. Таким образом за полтора года было похищено более 800 тысяч рублей бюджетных средств.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

news_right_column_240_400
Новости
Заведующая детсадом в РТ предстанет перед судом за хищение бюджетных средств
Водитель в Татарстане попытался откупиться от полиции после пьяной езды
В Бугульме задержан мужчина с крупной партией марихуаны
В ДТП на трассе М-7 погибли 2 человека
В Казань инвестировали 76 млрд рублей на реализацию национальных проектов за пять лет
В РТ ремонтируют дорогу в Высокогорском районе Каменка – Дубъязы – Большая Атня
В июле в Казани продажи квартир в новостройках выросли на 27%
На выходных в Казани ГАИ провела рейд в центре города