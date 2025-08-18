Заведующая детсадом в РТ предстанет перед судом за хищение бюджетных средств

Следственными органами Татарстана завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей детским садом, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По данным следствия, в 2022 году руководитель дошкольного учреждения организовала преступную схему, оформив на работу фиктивную воспитательницу.

Как установили правоохранители, формально принятая на должность «сотрудница» никогда не появлялась на рабочем месте, однако регулярно получала зарплатные выплаты, которые в полном объеме передавала заведующей. Таким образом за полтора года было похищено более 800 тысяч рублей бюджетных средств.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.