Завершается голосование за общественные пространства в Казани

Первый заместитель главы Казани Денис Калинкин на «деловом понедельнике» в мэрии 9 июня призвал всех горожан более активно голосовать за общественные пространства. Напомним, нынешнее голосование влияет на то, какие общественные пространства и в каких городах благоустроят в следующем году. Оно закончится уже совсем скоро, 12 июня. Голосование проходит на сайте gorodsreda.tatar.ru и в приложении «Услуги РТ» в разделе «Опросы жителей». Участвовать в голосовании могут жители старше 14 лет. При этом выбрать можно только одно общественное пространство.

На данный момент, озвучил Калинкин, по сравнению с прошлыми годами казанцы показывают невысокую активность. А правила определения победителя довольно просты: какой город больше всего проголосовал, тот и получит федеральное финансирование на благоустройство. «За 20 лет площадь парков и скверов у нас выросла в пять раз. Нельзя сказать, что этот вопрос решен окончательно. Было бы досадно лишиться финансирования только потому, что мы не набираем нужное количество голосов. Есть районы, где общественных пространств по-прежнему не хватает», - призвал к сознательности спикер.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев добавил, что для привлечения финансирования на благоустройство парков и скверов необходимо достичь установленного показателя участия жителей. Так что казанцам надо мобилизоваться за два-три дня.

В нынешнем списке для голосования представлены несколько казанских объектов: скейт-парк в Дербышках, сквер «Тебриз», сквер, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, сквер «Молодежный», в котором накануне открыли памятник татарскому поэту-фронтовику Фатиху Кариму, Ноксинский лес (здесь, кстати, работы по благоустройству никогда не проводились) и третья очередь набережной озера Нижний Кабан. У всех этих общественных пространств есть еще шанс на благоустройство.