ЖФК «Рубин» завершил чемпионат на 10-м месте

ЖФК «Рубин» завершил чемпионат Суперлиги на 10-м месте из 13 возможных. По итогам 24-х туров казанская команда набрала 17 очков, обогнав «Звезду-2005» (17 очков), «Ростов» (14 очков) и «Енисей» (5 очков), тогда как годом ранее «Рубин» стал последним в Суперлиге.

За сезон-2025 казанские футболистки дважды обыграли «Енисей» (1:0, 1:0) и «Звезду-2005» (2:1, 2:0) и ещё пять матчей завершили вничью. Лучшим бомбардиром команды стала Диана Хакимова, забившая четыре мяча. Чемпионский титул забрал ЖФК «Спартак», не потерпевший ни одного поражения в турнире.