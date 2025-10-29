Жилье для татарстанцев: планы, темпы и социальные программы

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, заместитель директора Государственного жилищного фонда Булат Гилманов, первый заместитель министра по делам молодежи Софья Галиева-Мустафина, а также и.о. министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

В центре внимания - крупнейшие агломерации

Одним из ключевых элементов градостроительной политики Татарстана является комплексное планирование через развитие агломераций, рассказал Марат Айзатуллин. Этот подход обеспечивает сбалансированное развитие территорий, гармонично сочетая социально-экономические и инфраструктурные проекты, создавая единое комфортное пространство для жизни, работы и инвестиций. В соответствии со стратегией развития республики до 2030 года выделены три основные агломерации: Казанская, Камская и Альметьевская. В целом их население превышает 3 миллиона человек. Для каждой разрабатываются или уже утверждены мастер-планы пространственного и социально-экономического развития.

Казанская агломерация сегодня является ключевой зоной роста региона. Утвержденная градостроительная документация прогнозирует, что к 2050 году население здесь увеличится более чем на 630 тысяч человек, а жилищный фонд вырастет на 54 миллиона квадратных метров. Это позволит достичь целевого показателя обеспеченности жильем - 43 квадратных метра на человека, что полностью соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Наибольшие объемы строительства сконцентрированы в самой Казани, а также в Лаишевском и Зеленодольском районах.

В Камской агломерации, фокус которой сосредоточен на Набережных Челнах и Нижнекамске, выделено 15 приоритетных площадок. Суммарный объем запланированного жилья здесь превышает 6 миллионов квадратных метров, что позволит к 2050 году обеспечить жильем дополнительно 200 тысяч человек. Крупнейшие проекты, такие как микрорайоны Орловка и Замелекесье в Набережных Челнах, закладывают основу для интеграции промышленного потенциала и комфортной жилой среды.

Мастер-план для Альметьевской агломерации находится в стадии активной разработки. Его главная цель - создать самодостаточную среду для жизни, чтобы удерживать молодое население и привлекать квалифицированные кадры для развития нефтехимического кластера. Предполагается, что жилищный фонд здесь увеличится почти вдвое.

Темпы строительства

Что касается фактических результатов, то республика стабильно вводит более 3 миллионов квадратных метров жилья в год. В прошлом году был установлен рекорд - 3,45 миллиона квадратных метров. На сегодняшний день Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое в России по объемам ввода жилья.

Уровень обеспеченности жильем в республике превышает 30 квадратных метров на человека, что выше среднероссийского показателя. План на 2025 год составляет 3,26 миллиона квадратных метров, и около 92% от этого объема уже введено.

На сегодня действует 596 разрешений на строительство многоквартирных домов, что на 15% больше, чем в прошлом году. В стадии активного строительства находится 544 жилых дома.

Соципотека как поддержка спроса на жилье

Важным инструментом поддержки граждан являются ипотечные программы. В республике действуют семейная, сельская ипотека и программа для IT-специалистов. Однако, как отметил Марат Айзатуллин, после завершения действия части льготных программ и повышения ключевой ставки Банка России с июня 2024 года наблюдается снижение объемов ипотечного кредитования. За восемь месяцев текущего года количество выданных ипотечных кредитов по договорам долевого участия снизилось на 23%.

Одной из проблемных точек в отрасли является перенос сроков ввода многоквартирных домов. Из 544 строящихся объектов сроки по 99 были перенесены. Основные причины - недостаточный объем финансирования, снижение темпов продаж квартир и внесение изменений в проектную документацию.

Особое внимание уделяется реализации программ социальной ипотеки, призванных сделать жилье доступным для бюджетников и льготных категорий. В августе этого года было принято постановление, определяющее механизм предоставления жилья участникам специальной военной операции и членам их семей. Одна семья получила квартиру, еще 14 состоят на учете. Средняя стоимость квадратного метра по социальной ипотеке значительно ниже рыночной и составляет около 100 тысяч рублей по республике и 115 тысяч в Казани.

Помимо многоквартирных домов существенная доля в структуре жилищного фонда приходится на индивидуальное жилищное строительство. И здесь также возникают сложности с соблюдением сроков. На особом контроле находится перечень проблемных договоров ИЖС. По 1372 договорам, включенным в федеральный перечень, 852 дома уже построены и поставлены на кадастровый учет, а по 520 муниципальным районам подтверждено нарушение сроков строительства.

Работа по улучшению жилищных условий ведется и в рамках прямого предоставления жилья. В текущем году запланирована передача 549 жилых помещений многодетным семьям с пятью и более детьми, молодым семьям, детям-сиротам и другим категориям граждан. На эти цели направлено около 2 миллиардов рублей.

Три десятилетия работы

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем остается одной из ключевых социальных задач в Татарстане. Эта работа ведется комплексно, охватывая самые разные категории населения - от молодых семей и ученых до детей-сирот и работников оборонных предприятий.

Государственный жилищный фонд при Президенте РТ, отмечающий в этом году 30-летие, стал главным драйвером этих изменений. Как отметил Булат Гилманов, за три десятилетия было построено 11 миллионов квадратных метров жилья. Это позволило получить собственное жилье 180 тысячам семей. Оценить масштаб можно, представив такой город, как Набережные Челны, где живут около 600 тысяч человек. Значительная часть этого объема - 48 тысяч квартир - пришлась на программу расселения ветхого и аварийного жилья, которая в 2005 году трансформировалась в программу социальной ипотеки. В ее рамках жильем уже обеспечены 137 тысяч семей.

От села до оборонки

Но социальная ипотека - далеко не единственный инструмент. В республике действует целый спектр программ, адаптированных под разные нужды. Для сельских жителей совместно с Минсельхозом РТ по федеральным субсидиям было построено или реконструировано 8675 домов.

Долгое время успешно работала федеральная программа «Молодая семья», позволившая улучшить условия 7,4 тысячи семьям. А в 2020 году по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова была запущена новая, еще более востребованная программа социальной ипотеки для молодежи, которой уже воспользовались 3 тысячи семей.

Параллельно развивается уникальное для России направление арендного жилья. Построено около 5 тысяч таких квартир, что сравнимо с населением села Верхний Услон. Этот фонд помогает привлекать в районы учителей, врачей и других специалистов.

Отдельное внимание уделяется поддержке оборонно-промышленного комплекса: ГЖФ строит жилье для сотрудников татарстанских предприятий, что помогает улучшить условия жизни нынешних работников и привлечь новые кадры.

Молодежь в приоритете

Особый фокус в республике делается на поддержку молодого поколения. Министерство по делам молодежи РТ предлагает три ключевых механизма. Как рассказала Софья Галиева-Мустафина, за 7 лет работы ведомства жилищные условия улучшили 3885 молодых семей и активистов. Во-первых, это федеральная субсидия в размере 30 - 35% от стоимости жилья, которой с 2023 года в приоритетном порядке пользуются многодетные семьи и участники СВО. Во-вторых, это уже упомянутая программа социальной ипотеки «Молодая семья», являющаяся лидером по охвату. И, в-третьих, молодежный жилищный конкурс, проводимый совместно со «Студенческой лигой», в рамках которого ежегодно разыгрывается 49 квартир для волонтеров и активистов.

В 2024 году к ним добавилась новая мера для молодых ученых - субсидия на первоначальный взнос по ипотеке в размере 1,375 млн рублей. Для широкого информирования обо всех возможностях министерство регулярно проводит прямые эфиры, уже собравшие аудиторию свыше 70 тысяч человек.

Забота об уязвимых

Не остается без внимания и одна из самых уязвимых категорий - дети-сироты. Как сообщил Рамис Музипов, с 2013 года, когда Министерство образования и науки РТ стало оператором этой программы, жильем обеспечены 5346 человек на сумму свыше 8,5 млрд рублей. С 2020 года наблюдается двукратный рост - теперь ежегодно вручается более 600 ключей.

Отдельное преимущественное право имеют участники СВО из числа детей-сирот. Планируется, что до конца 2025 года будут обеспечены жильем все 29 человек из этой категории, стоящие на учете. С 2023 года действует и жилищный сертификат для сирот старше 23 лет, который можно направить на покупку жилья или погашение ипотеки.

В 2025 году 49 человек уже получили сертификаты на общую сумму около 100 млн рублей.

С января 2026 года в республике стартует программа жилищного сертификата для молодых педагогов в размере 1 миллиона рублей, одобренная Рустамом Миннихановым. Это нововведение призвано поддержать учителей и привлечь новые кадры в систему образования.