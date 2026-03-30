Зима в Казани официально завершится 15 апреля: город готовят к летнему сезону

Зима в Казани официально завершится 15 апреля, но дорожные службы уже начали переоборудовать технику для летнего сезона. В мэрии рассказали, как город будут приводить в порядок после рекордных снегопадов, и призвали жителей присоединиться к уборке.

Как сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев, сейчас дорожные предприятия готовят машины к теплому сезону. Всего на летнюю уборку выйдет 591 единица техники. Однако часть машин пока оставят с зимним оборудованием — на случай, если холода решат вернуться.

В городе стартует традиционный санитарно-экологический двухмесячник. Подрядчики, управляющие компании и муниципальные службы займутся уборкой улиц, мойкой ограждений, очисткой парков и зеленых зон. Им предстоит привести в порядок более 23 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.

Главное событие двухмесячника — общегородской субботник, который пройдет 25 апреля. В этом году формат изменили: жители смогут заранее посмотреть на карте, какие территории запланированы для уборки, и зарегистрироваться для участия онлайн.

Особое внимание в этом году уделят несанкционированным свалкам. На их ликвидацию направили 49,7 миллиона рублей. Планируется вывезти более 40 тысяч кубометров мусора. Районные администрации уже готовят документы для заключения контрактов с подрядчиками. Кроме того, дополнительные участки для уборки передаст Министерство экологии Татарстана.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал горожан и руководителей предприятий не оставаться в стороне и активно включиться в наведение порядка.

— Не пришельцы оставляют нам эти горы мусора, это наши нерадивые, нелюбящие город, — заявил мэр. — Призываю всех участвовать в субботниках и сообщать о свалках в систему народного контроля.

Также Метшин поручил проанализировать итоги прошедшей зимы, особенно случаи обрушения крыш под тяжестью снега, и заранее укрепить проблемные конструкции на социальных объектах, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.