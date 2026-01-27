Житель Елабуги потерял 3,5 миллиона рублей после звонка мнимых силовиков

27 января 2026  15:38
Елизавета Черкина

В Елабуге 61-летний мужчина стал жертвой мошенников и лишился около 3,5 миллионов рублей. Как сообщил потерпевший, ему шесть дней подряд звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками органов госбезопасности. Об этом сообщается на сайте МВД по РТ. Злоумышленники убеждали мужчину, что его паспортными данными могут воспользоваться для оформления кредитов, и предлагали «защитить» деньги, передав их на «безопасное хранение». Поверив им, мужчина отдал на улице незнакомцу более 3 миллионов рублей наличными и перевел еще 420 тысяч рублей на указанные счета. Осознание обмана пришло к нему лишь спустя два дня. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Установлено, что телефоны преступников были зарегистрированы в Башкирии.

Полиция Татарстана предупреждает: настоящие сотрудники государственных органов никогда не просят перевести или передать им денежные средства под предлогом защиты. При получении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить в правоохранительные органы.
 

