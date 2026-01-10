Житель Казани перевел более 6000 рублей мошенникам за икру по предоплате

10 января 2026  17:50
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани зафиксирован очередной случай онлайн-мошенничества. 37-летний житель города, увидев в одном из мессенджеров привлекательное предложение по продаже икры, решил сделать покупку.

После общения с «продавцом» мужчину добавили в закрытый чат, где для оформления доставки потребовали полную предоплату. Доверившись, казанский мужчина перевёл более 6 000 рублей. После перевода связь с продавцами мгновенно оборвалась, а привлекательное предложение оказалось обманом.

Только тогда пострадавший осознал, что стал жертвой мошенников, и написал заявление в полицию.

В УМВД России по Казани в очередной раз призывают горожан проявлять бдительность в интернете:

Не переводите деньги незнакомым лицам по полной предоплате, особенно через закрытые чаты в мессенджерах.

Совершайте покупки только у проверенных продавцов с официальными сайтами или репутацией на крупных торговых площадках.

Никому и никогда не сообщайте пароли, пин-коды и полные реквизиты своих банковских карт.

Полиция напоминает: если вы стали жертвой подобного обмана, необходимо как можно скорее обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

