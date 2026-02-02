«Рубин» отдал игрока в аренду в «Сарагосу»

«Рубин» объявил о переходе 27-летнего вингера Николы Чумича в «Реал Сарагосу» на правах аренды. Соглашение об аренде будет действовать до июня 2026 года. В текущем сезоне серб семь раз вышел на поле в РПЛ, не отличившись результативными действиями. В Кубке России на его счету одна передача в четырёх матчах.

Чумич выступает за «Рубин» с осени 2023 года. За казанцев он отыграл 53 матча, забил три мяча и пять раз ассистировал партнёрам. «Сарагоса» после 24-х туров располагается на предпоследнем месте в таблице Сегунды. В восьми последних встречах чемпионата команда одержала всего одну победу.