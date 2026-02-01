В Казани отменят плату за парковки 2 февраля в связи с уборкой снега

Завтра, 2 февраля, на всех городских платных парковках в Казани будет действовать бесплатный режим. Об этом сообщил Комитет транспорта города.

Данное решение принято в связи с продолжением действия в столице Татарстана специального оперативного плана «Буран». Временная отмена платы направлена на облегчение работы снегоуборочных служб: городские власти просят автомобилистов, по возможности, сократить поездки и не оставлять личный транспорт на обочинах и в других местах, где машины могут помешать проходу спецтехники.

Напомним, что в Казани функционирует 600 муниципальных парковочных зон, вмещающих более 13,4 тысяч автомобилей.