Жители Казани смогут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2027 году

В столице Татарстана стартует голосование за обновление городских территорий, которое продлится до 12 июня. Процедура проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Высказать свое мнение смогут жители республики старше 14 лет, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Голосование организовано на федеральной платформе обратной связи zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В перечень для голосования включены 24 объекта, охватывающие все районы Казани. Среди них — как хорошо знакомые горожанам локации, так и зоны, нуждающиеся в комплексном преображении. В Вахитовском районе представлен сквер по улице Татарстан, где планируют установить скульптуру Сары Садыковой и обновить инфраструктуру. В Московском районе можно проголосовать за площадку у Московского рынка на улице Шамиля Усманова, а также за бульвар по улице Волгоградской. В Советском районе в списке значится развитие Ноксинского леса, а в Ново-Савиновском — территория вокруг озера на улице Голубятникова.

Формирование перечня проходило поэтапно: первоначально предложения собирали через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Высокая активность граждан — ключевое условие для привлечения федерального финансирования. В прошлом году в аналогичном голосовании участвовали 130 тысяч казанцев, что позволило успешно продвинуть проекты. Так, сквер Тебриз, победивший в предыдущем опросе, сейчас готовится к благоустройству, а работы на бульваре по улице Серова выходят на финишную прямую. Итоги нынешнего голосования определят, какие общественные пространства Казани обновят в 2027 году.