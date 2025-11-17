Жительница Бугульмы потеряла 1,4 миллиона рублей из-за мошенников

58-летняя бугульминка стала жертвой мошенников, которые похитили у нее 1,4 миллиона рублей, сообщает МВД по РТ. Схема обмана началась с телефонного звонка от человека, назвавшегося сотрудником коммунальной службы. Он сообщил, что к женщине придут «сливать воду из батареи», и попросил продиктовать код подтверждения.

После этого на телефон женщины стали поступать уведомления о входе в её аккаунт на «Госуслугах». Для «решения проблемы» ей дали номер телефона «службы поддержки». Позвонив по этому номеру, женщина услышала от лже-сотрудницы, что её аккаунт взломали, и для защиты денег нужно открыть «единый лицевой счёт».

Мошенники убедили жертву купить новый смартфон с функцией бесконтактной оплаты, обналичить все свои сбережения и перевести их через специальное приложение. Женщина выполнила все указания и перевела крупную сумму на счета злоумышленников.

Позже выяснилось, что аккаунт «Госуслуг» на самом деле не был взломан — всё это была хорошо спланированная схема обмана. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.