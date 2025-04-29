«Живая история» на колесах: как мотоцикл М-72 объединяет поколения

​​​​​​Фото из личного архива

Для жителя села Большой Кукмор Ильнура Нурмухаметова мотоцикл М-72 1949 года выпуска — больше чем техника. Это семейная реликвия, доставшаяся от отца, и символ связи поколений. После кропотливой реставрации раритетный «дедушка» современных «Уралов» вновь обрел голос и стал живым напоминанием о военном прошлом.

Особую значимость мотоцикл приобретает во время празднования Дня Победы. В пандемийный год, когда официальный парад отменили, Ильнур с другом в военной форме и с макетом ППШ лично поздравили ветеранов. «Ветераны плакали, узнавая в нашем мотоцикле машины своей молодости», — делится воспоминаниями Ильнур.

Сегодня каждый выезд на М-72 по деревне превращается в мини-экскурс в историю. Пожилые односельчане с теплотой вспоминают молодость, гладя бак мотоцикла. Для Ильнура же это не просто ностальгия — он девять раз доставлял гуманитарные грузы бойцам СВО, считая это продолжением традиции служения Родине.

Инициативы таких энтузиастов, как Ильнур, находят поддержку на самом высоком уровне. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно отмечал вклад волонтеров, а на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сообщил о направлении участникам СВО 4389 тонн гуманитарной помощи.

Мотоцикл Ильнура стал мостом между героическим прошлым и настоящим, напоминая, что память о подвиге предков живет не только в музеях, но и в сердцах тех, кто хранит и продолжает их традиции.

Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой.