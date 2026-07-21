Краснодарская фирма возместит 36 млн рублей за незаконную добычу песка в РТ

Арбитражный суд Краснодарского края обязал компанию из Краснодарского края выплатить 36,3 млн рублей за незаконную добычу песка у села Нижнее Афанасово в Нижнекамском районе, сообщили в Минэкологии РТ.

На участке площадью более 30 тысяч квадратных метров работали грузовики, погрузчики и бульдозер – при этом разрешение на разработку карьера у фирмы отсутствовало. Объём незаконно добытого песка составил около 129 тысяч кубометров. Ущерб недрам оценён в 36 млн рублей. Предприятие не устранило нарушение добровольно, поэтому ведомство обратилось в суд, который встал на сторону экологов. Решение суда вступило в силу. Деньги пойдут на восстановление нарушенных земель. Ведомство также отмечает, что это не первый случай незаконной добычи полезных ископаемых в регионе. Работа по выявлению нарушителей продолжается.