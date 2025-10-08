20 октября в Татарстане приостановят вещание теле- и радиоканалов

Республика
8 октября 2025  10:04

20 октября с 1:00 до 10:00 на объектах телерадиовещания в нескольких городах Татарстана будут проводиться плановые профилактические работы. Об этом сообщил филиал РТРС — Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан.

Технические работы затронут передающие станции в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Лениногорске, Миннибаеве, Больших Полянках и Шемордане. На это время будет полностью приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, FM-радиостанций и аналогового телевидения телеканала ТНВ.

Пользователям рекомендуется заранее спланировать просмотр телепередач и прослушивание радио с учетом временного перерыва в вещании.

