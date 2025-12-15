На развитие туризма в Татарстане направят более 350 млн рублей в 2025 году

15 декабря 2025  16:49

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году в Республике Татарстан будут реализованы крупные инфраструктурные инициативы. Как сообщил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, из федерального и регионального бюджетов на эти цели предусмотрена общая субсидия в размере 358,1 млн рублей.

Значительная часть средств, 113,8 млн рублей, будет направлена на создание новых средств размещения. По итогам конкурсного отбора одобрено 11 проектов, которые позволят создать 87 новых гостиничных номеров в шести районах республики. Это уже действующие загородные комплексы, объекты глэмпинга и новые гостиницы. На данный момент один проект уже реализован, остальные десять будут введены в эксплуатацию в начале следующего года.

Второе ключевое направление поддержки — развитие туристической инфраструктуры и обустройство придорожного сервиса вдоль федеральных трасс. На это запланировано 244,3 млн рублей. Программа поддержки охватит 60 проектов в 24 муниципалитетах. Предприниматели смогут получить компенсацию затрат на приобретение и установку модульных баннеров, детских и спортивных площадок, а также обустройство зон отдыха.

В частности, 70,1 млн рублей субсидий пойдут на 40 проектов по развитию туристической инфраструктуры в Елабужском, Тукаевском, Алексеевском, Арском и других районах. Ещё 35,7 млн рублей будут направлены на 18 проектов по обустройству инфраструктуры на ключевых магистралях — трассах М-7 и М-12.

