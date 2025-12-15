В Казани завершилась реставрация особняка купца и мецената Якова Шамова

В Казани успешно завершены реставрационные работы в историческом здании на улице Островского — двухэтажном особняке купца первой гильдии Якова Шамова. Об этом информирует Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Этот объект, возведенный в XIX веке в стиле эклектики, имеет статус памятника архитектуры и объекта культурного наследия регионального значения. За время ремонта специалисты провели комплексный комплекс работ: были усилены несущие конструкции, полностью восстановлены кровля и фасад, выполнена замена оконных блоков, а также проведена внутренняя отделка помещений.

Историческое здание обрело нового арендатора. Теперь в его стенах разместится фонд организации «Сәләт», которая занимается поддержкой одаренных детей и подростков.

Напомним, что владелец особняка, Яков Шамов, был видным благотворителем и главой местной старообрядческой общины. В частности, на его средства в 1910 году в Казани была построена городская больница, что подчеркивает его значительный вклад в развитие города.