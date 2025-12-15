Две трети смертельных наездов на пешеходов в РТ совершаются в темноте

окращение светового дня осенью и зимой напрямую влияет на рост аварийности с участием пешеходов. Наибольшему риску подвергаются те, кто передвигается вдоль дорог без световозвращающих элементов.

Тревожную статистику приводит ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». С начала 2025 года на федеральных трассах в зоне ответственности учреждения, куда входят Татарстан, Чувашия, Марий Эл и Ульяновская область, зафиксировано 56 наездов на пешеходов. В этих происшествиях 24 человека погибли и 40 получили травмы.

В самой Республике Татарстан произошло 27 таких ДТП, в которых погибли 12 и пострадали 18 человек. Критичным является тот факт, что 67% (две трети) всех смертельных случаев с пешеходами приходятся на темное время суток.

Эксперты поясняют, что при движении с ближним светом фар водитель может разглядеть человека на дороге лишь за 25-50 метров, чего часто недостаточно для своевременной реакции. Наличие на одежде пешехода световозвращателей увеличивает эту дистанцию до 150-200 метров.

Для повышения безопасности в четырёх регионах Поволжья ведомство активно монтирует линии наружного освещения. Только в текущем году было установлено 344 километра новых систем, а общая протяжённость освещённых участков федеральных трасс достигла 1338 км. В Татарстане за этот период смонтировано 330 км освещения, а общая освещённая протяжённость в республике составляет 903 километра.