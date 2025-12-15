В Альметьевском районе ДТП легковушки с грузовиком привело к гибели человека

15 декабря 2025  20:47

В Альметьевском районе Республики Татарстан 15 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ.

В результате аварии пассажир легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водители обеих машин также могли получить повреждения, информация о их состоянии уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы сообщали о смертельном лобовом ДТП в Алькеевском районе РТ.

