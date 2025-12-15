В Казани восстановят системы дымоудаления в 16 жилых домах до конца года

В Казани планируется завершить до конца 2025 года восстановление систем дымоудаления в 16 многоквартирных домах. Работы позволят вернуть газоснабжение и возобновить подачу горячей воды в сотни квартир.

Проблема возникла после комплексной инспекции вентиляционных и дымовых каналов в 49 домах Авиастроительного, Кировского и Московского районов. Выявленные нарушения привели к аварийному отключению газа в водогрейных колонках. В результате полностью без газоснабжения остались 1894 квартиры в 23 домах, ещё в 26 домах отключение затронуло 233 квартиры.

Для решения ситуации жителям ранее предложили два пути: отремонтировать дымоходы или перейти на центральное горячее водоснабжение с установкой индивидуального теплового пункта. Однако собственники в 12 домах на общих собраниях отказались от участия в программе капремонта.

11 декабря определён подрядчик для выполнения работ в 37 домах. Генеральным подрядчиком по итогам конкурса стало ООО «ПАК», заказчиком выступает Фонд ЖКХ.

Работы будут проводиться двумя методами: в 18 домах каналы герметизируют с помощью полимерного «чулка», а в 17 — нанесут специальный футеровочный состав. В двух зданиях, где эксплуатация газовых колонок изначально запрещена проектом, организуют центральное ГВС, проложив сети и установив тепловой пункт.