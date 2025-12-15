Минниханов и Дегтярев обсудили спортивные итоги года и планы Татарстана

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов провел в Москве рабочую встречу с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым. В ходе переговоров стороны обсудили развитие физкультурно-спортивной отрасли в регионе, а также перспективы проведения крупных международных мероприятий в 2026–2027 годах.

Как сообщила пресс-служба Раиса РТ, в 2025 году систематически занимаются спортом 66,4% жителей республики — это свыше 2,4 млн человек. Для достижения поставленной цели — вовлечь 75% населения к 2030 году — в Татарстане действует более 12 тысяч спортивных объектов. Только за последние 12 лет введено в строй почти 1200 новых сооружений. В этом году регион пополнился 18 универсальными площадками, 4 крытыми футбольными манежами, центром фехтования, пятью центрами настольного тенниса и ледовым дворцом.

Особое внимание было уделено планам развития инфраструктуры Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Рустам Минниханов подчеркнул, что созданная в республике спортивная и туристическая база позволяет принимать мероприятия самого высокого уровня.

В 2025 году Татарстан принял более 70 крупных соревнований, включая национальные чемпионаты, массовый забег «Казанский марафон» с участием свыше 34 тысяч человек, а также специальные спортивные программы для ветеранов специальной военной операции и их семей.