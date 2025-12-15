Жилищные инспекторы Татарстана за неделю выявили 155 нарушений

За прошедшую неделю специалисты Госжилнадзора Татарстана провели масштабную проверку многоквартирного фонда республики. В ходе рейдов в 115 домах было зафиксировано 155 нарушений закона.

Большинство нарушений удалось устранить на месте. Управляющим компаниям объявлено 135 официальных предостережений. Основные претензии касались ненадлежащего содержания домов (36 предостережений) и неполного раскрытия информации в системе ГИС ЖКХ. Например, «УК ЖКХ г. Заинска» получила предостережение за то, что в цифровом паспорте дома не указаны данные о материале стен. По 41 предупреждению нарушения уже устранены.

Кроме того, выдано 27 предписаний на обязательный ремонт. Так, УК Авиастроительного района Казани обязали до 30 апреля 2026 года отремонтировать подъезд в доме на улице Лядова и до 15 мая 2026 года — в доме на улице Олега Кошевого.

За нарушения в сфере ЖКХ на этой неделе оштрафованы 16 управляющих организаций и должностных лиц на общую сумму 260 тысяч рублей. Директор УК «Ремжилстрой» из Набережных Челнов заплатит 25 000 рублей за протечку крыши, которая долгое время затапливала квартиру на верхнем этаже.

Руководителю УК «Домоуправ-3» в Елабуге выписан штраф в 10 000 рублей за подачу жителям недостаточно горячей воды (+52,3°C вместо положенных +60...+75°C).

Житель Нижнекамска оштрафован на 2000 рублей за незаконную перепланировку, в ходе которой он снес несущие стены. Дело передано на административную комиссию для дальнейшего разбирательства.

Особое внимание инспекторы уделили работе аварийных служб. Всего было составлено 14 административных протоколов.

Серьезные нарушения выявлены в работе диспетчерской службы УК «Альметьевск», а по некоторым обращениям жителей дома на проспекте Зарипова не было никакой информации об исполнении.

Так, на жалобу о протечке, поступавшую два дня подряд, в графе об исполнителе было указано лишь имя «Света», а результат проверки — «Течь не обнаружена». Инспекторы установили, что многие заявки жильцов даже не регистрировались, а значит, и не исполнялись. В отношении директора компании будет возбуждено дело об административном правонарушении.