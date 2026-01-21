22 января в РТ откроют ледовую переправу «Аракчино — Верхний Услон»

В Татарстане готовится к запуску вторая в этом зимнем сезоне ледовая автомобильная переправа. Переправа «Аракчино — Верхний Услон» должна начать работу во вторник, 22 января.

Как сообщили в республиканском МЧС, перед открытием комиссия, включающая инспекторов ГИМС, проведет обязательную проверку толщины льда и всей необходимой документации. Окончательное решение о запуске будет принято по ее результатам.

Спасатели напоминают водителям о строгих правилах безопасности при движении по льду. Необходимо соблюдать установленную скорость и дистанцию, не останавливаться на переправе, а перед въездом на лед рекомендуется отстегнуть ремни безопасности и приоткрыть двери автомобиля для возможности быстрой эвакуации.

Напомним, что первая в этом сезоне ледовая переправа «Зеленодольск — Нижние Вязовые» была открыта 17 января.