Олег Морозов объяснил, почему семья медиков из Нурлата получила жилищный сертификат

Депутат Госдумы лично изучил ситуацию, вызвавшую широкий резонанс в соцсетях и СМИ. Он встретился с семьёй, проверил документы и заявил, что решение было законным и обоснованным.

Речь идёт о семье Абдукодира Назриева, врача-уролога Нурлатской ЦРБ. Он приехал в район в 2017 году, трудоустроился в условиях острой нехватки кадров, его супруга работает школьной медсестрой. Пара воспитывает четверых детей.

Обеспеченность врачами в районе — всего 66%, более трети ставок остаются вакантными. «Эта семья нужна здесь», — подчеркнул Морозов.

Сертификат покрывает лишь 35% стоимости жилья, остальное семья оплачивает сама. «Они получают зарплату здесь, платят налоги, это наши сограждане», — добавил депутат.

Глава района Дамир Ишкинеев отметил, что Назриев — квалифицированный специалист, в 2023 году жители признали его лучшим молодым врачом. Всего в районе по действующим правилам выдали более 140 таких сертификатов.