24 тысячи тонн снега вывезли с улиц Казани за сутки

За минувшие сутки коммунальные службы Казани вывезли на снегоплавильные пункты около 24 тыс. тонн снежной массы. В работах по очистке улично-дорожной сети были задействованы 968 единиц спецтехники и 661 дорожный рабочий.

Для борьбы с гололедом и снежной кашей на проезжей части и тротуарах использовали свыше 400 тонн противогололедных материалов, включая реагенты и песко-соляную смесь.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, днем уборка продолжится: на линии выйдут почти 500 машин и более 560 рабочих. С начала зимнего сезона с городских улиц уже убрали свыше 278 тыс. тонн снега, а объем использованных реагентов превысил 28 тыс. тонн.

Городские службы просят автомобилистов не оставлять машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе техники.