В Казани за полгода зафиксировано 556 ДТП, погибли 17 человек

С января по июнь в столице Татарстана зарегистрировали 556 аварий — на 40 больше, чем за тот же период прошлого года. В них погибли 17 человек (+10), ранения получили 583 (+50). Данные на заседании городской комиссии по безопасности движения озвучил начальник местной Госавтоинспекции Михаил Савин.

Основной тип происшествий — столкновения автомобилей (42% от общего числа). На втором месте — наезды на пешеходов (32%). Среди главных причин роста: несоблюдение очередности проезда (с 30 до 44 случаев), нарушения скоростного режима — число таких аварий выросло почти в 10 раз, с 2 до 19, а также ошибки при перестроении (с 27 до 30) и игнорирование дорожных знаков (с 13 до 20).

Единственное улучшение — снижение аварий с выездом на встречную полосу: с 18 до 12, погибших — с одного до нуля.

В городе ведется работа по устранению опасных участков: из 66 запланированных мероприятий выполнено 55. Однако в ГИБДД подчеркивают, что инженерные решения не заменяют дисциплину водителей — число ДТП по вине автомобилистов выросло с 206 до 234.