Более 200 тысяч жителей Татарстана уже выбрали объекты для благоустройства в 2027 году

4 мая 2026  17:07

В республике продолжается всероссийское онлайн-голосование, в рамках которого граждане определяют общественные территории, подлежащие благоустройству в 2027 году. По данным на 4 мая, в нем приняли участие 203 тысячи жителей Татарстана, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Проголосовать могут граждане старше 14 лет. Им предстоит выбрать один объект из 178 территорий, представленных в каждом муниципальном районе и городском округе. В перечень включены парки, набережные, бульвары, улицы и скверы.

Итоговый список сформировали совместно с местными администрациями на основе градостроительного анализа и итогов предыдущих голосований. Еще 20 общественных пространств добавили по результатам опроса жителей на портале «Госуслуги».

Отдать свой голос можно на специализированном сайте, выбрав любую территорию в любом районе Татарстана. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Оно проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

