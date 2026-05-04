В Татарстане молодым матерям в селах увеличат выплаты до 100 и 200 тысяч рублей

news_top_970_100
Республика
4 мая 2026  16:52

Правительство республики планирует вдвое повысить размер единовременных пособий для женщин, проживающих в сельской местности и поселках городского типа. Проект соответствующего постановления в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, поддержку получат две категории жительниц Татарстана. Матери в возрасте до 25 лет, постоянно проживающие в селе не менее трех лет, при рождении первого ребенка смогут рассчитывать на 100 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч.

Для женщин до 29 лет с аналогичным трехлетним стажем проживания в сельской местности выплата при появлении третьего или каждого последующего ребенка увеличится с 100 до 200 тысяч рублей.

Как отмечается в документе, данные меры призваны стимулировать рождаемость на селе и поддержать молодые семьи, живущие в поселках городского типа и сельских населенных пунктах Татарстана.

news_right_column_240_400
Новости
Более 200 тысяч жителей Татарстана уже выбрали объекты для благоустройства в 2027 году
В Татарстане молодым матерям в селах увеличат выплаты до 100 и 200 тысяч рублей
50% скидка на ЖКУ, бесплатные протезы и ремонт жилья: какие льготы получают ветераны в РТ
Лейла Фазлеева призвала жителей с пониманием отнестись к мерам безопасности 9 мая
Более 4 тысяч полицейских обеспечат правопорядок в Казани на 9 Мая
Как Россия поддерживает бойцов и их семьи: 160 законов, адресная помощь и пример Татарстана
В Казани из-за репетиции парада Победы временно ограничат движение троллейбуса №2
Молодым семьям в РТ для получения жилищной субсидии нужно будет прожить в республике не менее 5 лет