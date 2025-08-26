512 тысяч учащихся готовятся к 1 сентября в Татарстане

26 августа 2025  15:28

Более полумиллиона школьников сядут за парты в Татарстане с началом нового учебного года. Согласно данным, озвученным на заседании Комиссии по ЧС и пожарной безопасности под председательством первого вице-премьера Рустама Нигматуллина, 1620 школ республики примут 512 тысяч учащихся, включая 49,4 тысячи первоклассников.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что по итогам проверок 416 образовательных учреждений получили предписания по устранению нарушений. Особое внимание уделяется организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических норм и подготовке к сезонной вакцинации против гриппа.

На заседании обсуждались меры по созданию безопасной образовательной среды, включая усиление межведомственного взаимодействия. Руководителям муниципалитетов поручено обеспечить надлежащие условия обучения, питания и медицинского обслуживания учащихся.

Подготовка к учебному году ведется в рамках комплексного плана, учитывающего как инфраструктурные требования, так и эпидемиологическую ситуацию. Все школы республики должны завершить устранение замечаний до 1 сентября 2025 года.

