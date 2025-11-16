7 школ Набережных Челнов отмечены федеральными знаками качества образования

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в ходе конференции «Оценка качества образования» объявил о присуждении знаков отличия нескольким школам Набережных Челнов.

Знака «Высокие образовательные результаты» удостоены пять общеобразовательных учреждений города: школы № 26, 57, 61, 76 и 78. Еще четыре школы — № 2, 36, 58 и 77 — получили знак «Высокая культура оценивания».

Награды отражают достижения учебных заведений в обеспечении качественного обучения и объективного подхода к оценке знаний учащихся.