Жителям Казани объяснили, почему с 2026 года подорожает стоисмоть проезда в метро

Город
6 декабря 2025  19:09

Рост стоимости проезда в казанском метрополитене обусловлен рядом объективных экономических факторов, подчеркнули в Государственном комитете Татарстана по тарифам. Как пояснила пресс-секретарь ведомства Ольга Безносова в интервью «Вести Татарстан», на решение повлияли:

  •     ускорение инфляции и рост индекса потребительских цен;  
  •     повышение тарифов на электроэнергию — основной статьи расходов метрополитена;  
  •     увеличение стоимости комплектующих и запасных частей для подвижного состава и инфраструктуры;  
  •     индексация минимального размера оплаты труда, затронувшая фонды оплаты для сотрудников.

С 1 января 2026 года стоимость одной поездки в метро составит 46 рублей при покупке разового билета. При использовании транспортной карты «100 поездок» — 36 рублей за проезд. Аналогичный тариф — 46 рублей — установят и за перевозку ручной клади сверх нормы.

