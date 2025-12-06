Жителям Казани объяснили, почему с 2026 года подорожает стоисмоть проезда в метро

Рост стоимости проезда в казанском метрополитене обусловлен рядом объективных экономических факторов, подчеркнули в Государственном комитете Татарстана по тарифам. Как пояснила пресс-секретарь ведомства Ольга Безносова в интервью «Вести Татарстан», на решение повлияли:

ускорение инфляции и рост индекса потребительских цен;

повышение тарифов на электроэнергию — основной статьи расходов метрополитена;

увеличение стоимости комплектующих и запасных частей для подвижного состава и инфраструктуры;

индексация минимального размера оплаты труда, затронувшая фонды оплаты для сотрудников.

С 1 января 2026 года стоимость одной поездки в метро составит 46 рублей при покупке разового билета. При использовании транспортной карты «100 поездок» — 36 рублей за проезд. Аналогичный тариф — 46 рублей — установят и за перевозку ручной клади сверх нормы.