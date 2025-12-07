Инвестиции в Татарстан за девять месяцев превысили 1,1 триллиона рублей

7 декабря 2025  00:36

За первые три квартала 2025 года объем инвестиций в основной капитал Республики Татарстан достиг рекордной отметки в 1,174 триллиона рублей. Этот показатель демонстрирует рост на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство экономики региона.

Согласно данным Росстата, Татарстан сохраняет лидирующую позицию по объему привлеченных инвестиций среди субъектов Приволжского федерального округа. В общероссийском рейтинге республика занимает четвертое место, уступая только Москве, Московской области и Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По темпам прироста инвестиций Татарстан входит в первую пятерку регионов страны, незначительно отставая от Ленинградской и Вологодской областей, а также Красноярского края.

Как отмечают в министерстве, такая динамика свидетельствует о высоком уровне доверия бизнес-сообщества к экономике региона и эффективности мер, принимаемых правительством республики для поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата.

Ранее в текущем году Татарстан занял вторую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который формируется Агентством стратегических инициатив по поручению Президента России. Республика стабильно удерживает лидерские позиции в этом рейтинге на протяжении последних десяти лет.

