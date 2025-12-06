На охрану Госсовета Татарстана в 2026 году направят 2,1 млн рублей

6 декабря 2025  14:43

В следующем году на обеспечение безопасности Государственного Совета Республики Татарстан будет выделено 2,1 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

Согласно техническому заданию, средства будут направлены на комплекс охранных мероприятий. Основное внимание уделяется организации внутриобъектового режима непосредственно в здании парламента и созданию системы контроля доступа для всех категорий посетителей.

Под охрану также попадут стационарные объекты и имущество законодательного органа, включая его транспортировку, если оно находится в собственности или управлении Госсовета.

Данное финансирование обеспечит функционирование охранной инфраструктуры парламента в течение всего 2026 года. Система безопасности будет включать как физическую охрану, так и организационные меры, направленные на предотвращение несанкционированного доступа и обеспечение сохранности государственного имущества.

