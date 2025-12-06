В РТ почти завершена годовая программа капремонта жилфонда

В Татарстане в текущем году практически завершена программа капитального ремонта многоквартирных домов: выполнено более 99% запланированных мероприятий. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова.

По состоянию на начало декабря подрядчики привели в порядок 839 домов — в том числе 41 объект в семи районах был сдан за последние две недели. Осталось завершить работы в 40 зданиях, расположенных в пяти муниципалитетах из 42 включённых в программу. В 37 районах капремонт уже полностью завершён.

При этом кассовое освоение средств по программе составляет 78%. Наиболее низкие темпы сдачи актов зафиксированы в Алькеевском, Балтасинском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Менделеевском, Мензелинском, Новошешминском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Чистопольском районах.

Министр призвал глав муниципалитетов усилить контроль за окончательным этапом работ, чтобы уложиться в установленные сроки.

Отдельно отмечается прогресс по ремонту социальных объектов: из 34 региональных программ завершена 33. Осталась одна — по медицинским стационарам: в Казани продолжается обновление одного учреждения (готовность — 55%). За последние две недели сданы два объекта — в Кукморском и Альметьевском районах.