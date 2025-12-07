Аграрии РТ нарастили выпуск продукции: товаров произведено на 339 млрд рублей

За январь–октябрь 2025 года сельхозпроизводители Татарстана произвели продукции на 339 млрд рублей — на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова.

По предварительным оценкам, по итогам года рост составит 107% при плановом ориентире 101,8%. Объём сельхозпродукции превысит 400 млрд рублей (в 2024-м — 350,4 млрд), а с учётом переработки и пищевой промышленности — достигнет 775 млрд рублей.

Ключевой вклад внесло растениеводство: впервые собрано свыше 1 млн тонн масличных, а урожай плодов и ягод вырос вдвое — до 134 тыс. тонн. В рамках программы интенсивных садов заложено 1700 га насаждений; в 2026 году добавят ещё 60 га.

В животноводстве прирост прогнозируется на уровне 1,5%:

молока — 2,358 млн т (+70 тыс. т);

мяса — 520 тыс. т (+2%);

яиц — рост на 3%.

Благодаря господдержке рентабельность отрасли достигла 10,5% (без субсидий — 6%), доля прибыльных хозяйств сохраняется на уровне 90%. Средняя зарплата в сельхозпредприятиях за 10 месяцев — 70 тыс. рублей (+23% к 2024 году).

Инвестиции в АПК за пять лет превысили 193 млрд рублей, в том числе 46 млрд — в текущем году. Объём господдержки в 2025-м составит 16,7 млрд рублей.