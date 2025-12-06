«Ростов» переиграл «Рубин» в финальном матче года — 2:0

На «Ростов Арене» завершился последний в 2025 году турнирный поединок между «Ростовом» и казанским «Рубином» — хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Авторами голов стали Алексей Миронов, реализовавший пенальти, и Егор Голенков, закрепивший преимущество команды. У гостей в концовке встречи шанс сократить отставание получил Игор Вуячич, но пробил мимо ворот с 11-метровой отметки. На 86-й минуте защитник принимающей стороны Умар Сако был удалён за вторую жёлтую карточку.

Для «Рубина», возглавляемого Рашидом Рахимовым, это поражение стало восьмым подряд на выезде в рамках РПЛ. Команда демонстрирует затяжной кризис атаки: за последние семь матчей забит лишь один гол — в ноябре против «Ахмата».

В составе казанцев после травмы и дисквалификации вернулся в стартовый состав нападающий Мирлинд Даку, однако его появление не изменило расклад сил.

По итогам первого круга «Рубин» набрал 23 очка, что на три меньше, чем годом ранее (26 баллов). «Ростов» с 20 баллами поднялся на десятую строчку турнирной таблицы, обогнав сразу несколько соперников.

Следующий официальный матч казанцы проведут в марте — 1 числа против «Динамо» (Махачкала), точное время встречи будет объявлено позднее.