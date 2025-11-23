899 выступлений и 82 региона: в Казани готовятся к фестивалю «Российская студенческая весна»

С 25 по 29 ноября Казань примет XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В этом году на суд жюри и зрителей представят рекордные 899 номеров в десяти творческих направлениях. Участие в фестивале примут таланты из 82 регионов страны.

Что известно о фестивале:

География: Самыми многочисленными делегациями станут представители Татарстана (75 человек) и Приморского края (58 человек). Даже регионы с одним участником, такие как Орловская область и Республика Алтай, готовятся удивлять публику.

Особенность: Фестиваль славится объединением поколений. Например, 71-летняя волонтёр Татьяна Овсянникова из Самары участвует в мероприятии, чтобы «сохранять молодость духа».

Программы: Зрители увидят 25 региональных программ. Например, делегация из Луганской Народной Республики впервые привезёт собственную программу, посвящённую героям Донбасса и 80-летию Победы. А московская команда представит шоу «Вышли за рамки», приуроченное к 90-летию столичного метро.

Организаторы: Учредителями фестиваля выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Российский Союз Молодёжи и Правительство Татарстана. Генеральным партнёром стал Ак Барс Банк.

Все трансляции будут доступны в VK Видео и в официальном сообществе фестиваля «ВКонтакте».