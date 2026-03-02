Администратору телеграм-канала в Татарстане грозит штраф за видео с дроном

Республика
2 марта 2026  14:05

В республике рассматривают дело о нарушении запрета на публикацию материалов о беспилотниках. В феврале администратор местного канала разместил видео пролёта БПЛА над Казанью и снимки обломков с указанием их расположения, сообщает «Татар-информ».

Ограничение на распространение такой информации введено указом Раиса РТ в августе 2025 года. Под запрет попадают сведения о беспилотниках и работе средств ПВО, если они не исходят от официальных источников. Публиковать подобные новости можно только со ссылкой на госорганы федерального, республиканского или местного уровня.

