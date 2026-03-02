В Казани определили зоны риска подтопления после рекордных снегопадов

Из-за аномальных снегопадов этой зимой город готовится к возможным паводковым сложностям. Потенциальная зона подтопления охватывает 12,6 кв. км — это 16 жилых массивов, где расположены 386 частных домов с более чем 1,2 тыс. жителей. В зоне риска — Борисоглебское, Савиново, Сухая река, Красная горка, Салмачи, Самосырово, Вознесенское и другие.

По прогнозам, активное таяние начнётся в третьей декаде марта, когда дневная температура устойчиво перейдёт в плюс. К концу месяца ожидается до +8 градусов, апрель прогнозируется аномально тёплым. В феврале выпало почти 89 мм осадков — это в 2,5 раза выше нормы и абсолютный рекорд, побивший показатель 1966 года. С начала зимы из города вывезли рекордные 1,4 млн тонн снега.

С 10 марта в районах начнут круглосуточно дежурить противопаводковые комиссии, на реках организуют семь гидропостов. На случай эвакуации подготовлены пункты временного размещения на 5 тыс. человек. Мэр Ильсур Метшин поручил провести подомовой обход в зонах риска и напомнить жителям о подготовке к паводку.