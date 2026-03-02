Более 600 лыжников выйдут на старт 59-го Казанского марафона

2 марта 2026  12:44

7 марта на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино состоится традиционный лыжный марафон. Участникам предстоит преодолеть дистанции 5, 30 и 50 километров. В этом году впервые в соревнованиях примут участие представители ассоциаций муниципалитетов БРИКС+.

На марафоне разыграют 17 комплектов медалей, общий призовой фонд — 800 тысяч рублей. Среди заявленных участников — олимпийский чемпион Сергей Устюгов (30 км) и призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых (50 км).

Организаторы подготовили семь точек питания. Каждый финишёр получит памятную медаль.

Регистрация открыта до конца дня 2 марта на официальном сайте. Для получения стартового пакета потребуются медсправка и страховка. Выдача комплектов — 6 и 7 марта на стадионе.

Для зрителей запустят шаттлы от перехватывающей парковки у памятника паровозу (интервал — 15 минут).

Мэр Казани Ильсур Метшин пожелал спортсменам удачного завершения зимнего сезона и «гладкой лыжни».

