В Казани за две недели оштрафовали более тысячи водителей без ремней

В городе завершилось профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Инспекторы выявили 1037 автомобилистов, пренебрёгших средствами пассивной защиты.

Как отметили в Госавтоинспекции Казани, хотя использование ремней напрямую не предотвращает аварии, оно значительно снижает тяжесть последствий и число пострадавших.

Начальник ГАИ города Михаил Савин напомнил, что непристёгнутый пассажир в момент удара превращается в опасный для всех предмет: его тело с огромной силой выбрасывает вперёд или в сторону, и никакая реакция не поможет его удержать.

За такое нарушение предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.