Аэропорт «Казань» признан лучшим в России в своей категории

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая удостоен Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2025 года в категории от 2 до 6 миллионов пассажиров».

Торжественная церемония награждения прошла 4 февраля в Москве в рамках выставки NAIS.

Ключевые достижения 2025 года, отмеченные премией:

Исторический рекорд: Обслужено 5,384 миллиона пассажиров.

Расширение географии: Открыт новый регулярный рейс в Абу-Даби (ОАЭ) авиакомпанией Etihad Airways.

Развитие инфраструктуры: Начато строительство нового пассажирского терминала.

«Победа — это яркое подтверждение профессионализма коллектива, который делает путешествия комфортными и безопасными», — отметил заместитель министра транспорта РТ Марат Хисамутдинов.

«Это высочайшая награда и заслуга всего нашего коллектива. Звание лучшего говорит о высокой оценке экспертов, партнёров и, главное, пассажиров», — подчеркнул генеральный директор аэропорта Сергей Романцов.