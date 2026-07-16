В Татарстане с начала года установили 177 противопожарных щитов в лесах

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Республика
16 июля 2026  10:23

В республике с января 2026 года размещено 177 информационных щитов, аншлагов и баннеров на тему лесной безопасности, сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

По его словам, девять из десяти лесных пожаров возникают по вине человека, поэтому важна профилактическая работа. Щиты напоминают о правилах поведения в лесу и содержат номера экстренных служб для сообщения о возгораниях. Их устанавливают вдоль дорог и в местах массового отдыха.

Мера входит в региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

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