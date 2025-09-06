«Ак Барс» начал регулярку с поражения от «Металлурга»

Спорт
6 сентября 2025  18:53
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» потерпел поражение в Магнитогорске от «Металлурга» в первом матче регулярки, 3:4 Б. К 22-й минуте казанцы уступали 0:2 после голов Алексея Маклюкова и Егора Коробкина. Затем Михаилу Фисенко удалось отличиться в меньшинстве, а Митчелл Миллер на старте третьего периода и вовсе сравнял счёт. До финальной сирены команды по разу обменялись голами и определили победителя в серии буллитов – точнее оказался «Металлург», реализовавший две попытки.

Таким образом, два стартовых матча регулярного чемпионата КХЛ завершились в серии послематчевых бросков. Днём ранее «Локомотив» сломил сопротивление «Трактора» (2:1 Б).

