«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и продлил победную серию до 9 матчей

news_top_970_100
Спорт
25 октября 2025  22:13
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, одолев на своём льду «Адмирал» – 5:3. Дублями у казанцев отличились Илья Сафонов и Александр Хмелевский, одну шайбу себе в актив занёс Митчелл Миллер. В составе «Адмирала» в протокол свои фамилии внесли Никита Тертышный, Дмитрий Завгородний и Степан Старков.

Три шайбы «Ак Барс» забросил в большинстве, а «Адмирал» все три гола оформил при игре в неравных составах: две шайбы при розыгрыше лишнего, один гол – в меньшинстве. Победа позволила казанцам закрепиться на второй строчке «Востока», а «Адмирал» опустился на десятое место. 

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и продлил победную серию до 9 матчей
В Казани появятся новые платные парковки на двух улицах
Молодежь учат планировать свою карьеру
Молодежь учат планировать свою карьеру
Артист Казанского цирка госпитализирован после падения во время выступления
Яблоневый цвет
В Татарстане ремонтируют социальные объекты и готовятся к отопительному сезону
25 октября - дополнительный день приема граждан во всех клиентских службах Отделения Соцфонда
В Татарстане более 15,5 тысяч волонтеров культуры помогают сохранять историческое наследие