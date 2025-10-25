«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и продлил победную серию до 9 матчей

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, одолев на своём льду «Адмирал» – 5:3. Дублями у казанцев отличились Илья Сафонов и Александр Хмелевский, одну шайбу себе в актив занёс Митчелл Миллер. В составе «Адмирала» в протокол свои фамилии внесли Никита Тертышный, Дмитрий Завгородний и Степан Старков.

Три шайбы «Ак Барс» забросил в большинстве, а «Адмирал» все три гола оформил при игре в неравных составах: две шайбы при розыгрыше лишнего, один гол – в меньшинстве. Победа позволила казанцам закрепиться на второй строчке «Востока», а «Адмирал» опустился на десятое место.