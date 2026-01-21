«Ак Барс» обыграл «Адмирал», забрав 8 очков в дальневосточной выездной серии

21 января 2026  15:09
Эдгар Витковский

Фото: ak-bars.ru

Казанская команда завершила выездную серию на Дальний Восток второй победой над «Адмиралом» – 4:1. В первом периоде команды обменялись голами: на шайбу Алексея Пустозёрова хозяева площадки ответили точным броском Либора Шулака. Во втором периоде преимущество «Ак Барса» развили Митчелл Миллер и Семён Терехов, а в концовке игры итоговый счёт установил Кирилл Семёнов. Последний завершил встречу с 4 (1+3) набранными очками, проведя свой самый результативный матч в карьере в КХЛ.

За четыре игры в Хабаровске и Владивостоке «Ак Барс» собрал максимум очков, оставшись на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. 

Следующий матч казанцы проведут 28 января на домашней арене против «Сибири».

