«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 3:2 в предпоследнем матче года

«Ак Барс» на домашнем льду обыграл «Трактор», забросив победную шайбу в большинстве. В стартовой двадцатиминутке отличился Александр Хмелевский, а чуть позже успех Казани развил Алексей Пустозёров, но его гол отменили из-за офсайда. В начале второй трети матча «Трактор» сравнял счёт, однако очень быстро Пустозёров вернул преимущество хозяевам. На 37-й минуте Илья Сафонов забил при игре «4 на 3», а «Трактор» сподобился лишь на гол в большинстве от Джошуа Ливо – 2:3.

«Ак Барс» вернулся на второе место в турнирной таблице «Востока», обогнав «Авангард» на одно очко.