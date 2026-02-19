«Ак Барс» одержал волевую победу над «Ладой»

Спорт
19 февраля 2026  23:22
Автор:
Эдгар Витковский
Автор фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Ладу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:2. В стартовой двадцатиминутке команды обменялись голами: на шайбу Тайлера Граоваца в большинстве гости ответили голом Дмитрия Яшкина. Во втором периоде Нэйтан Тодд вывел «барсов» вперёд, после чего Райли Савчук восстановил статус-кво голом в меньшинстве. Вырвать победу казанцам удалось в концовке матча шайбами Нэйтана Тодда и Александра Барабанова.

«Ак Барс» по-прежнему третий на «Востоке» и отстаёт от «Авангарда» на три очка. 21 февраля команда Анвара Гатиятулина завершит выездную серию встречей с «Торпедо».

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Ладой»
