«Ак Барс» одержал волевую победу над «Ладой»

«Ак Барс» обыграл «Ладу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:2. В стартовой двадцатиминутке команды обменялись голами: на шайбу Тайлера Граоваца в большинстве гости ответили голом Дмитрия Яшкина. Во втором периоде Нэйтан Тодд вывел «барсов» вперёд, после чего Райли Савчук восстановил статус-кво голом в меньшинстве. Вырвать победу казанцам удалось в концовке матча шайбами Нэйтана Тодда и Александра Барабанова.

«Ак Барс» по-прежнему третий на «Востоке» и отстаёт от «Авангарда» на три очка. 21 февраля команда Анвара Гатиятулина завершит выездную серию встречей с «Торпедо».