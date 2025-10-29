«Ак Барс» повторил клубный рекорд по серии побед в КХЛ

Рекорд был установлен в сезоне 2020/21, когда при Дмитрии Квартальнове казанцы не проигрывали на протяжении десяти матчей, а три виктории оказались сухими. Тогда на достижение результата потребовалось чуть больше месяца, а нынешний «Ак Барс» уложился в 25 дней.

Вторая встреча с «Адмиралом» далась «барсам» куда сложнее. Казанцы первыми открыли счет, однако уже во втором периоде «моряки» отыгрались, а в самом начале третьей двадцатиминутки вратарь Михаил Бердин и вовсе пропустил обидную шайбу. Лишь усилием воли и заменой голкипера на шестого полевого игрока «Ак Барсу» удалось пролонгировать встречу до овертайма. В дополнительной пятиминутке точку поставил Илья Сафонов: он перехитрил форварда «Адмирала» Гутика и не оставил шансов вратарю.

- Я видел, что там Даниил Гутик, а когда нападающий идет против нападающего - шансы обыграть его возрастают, - констатировал после матча Сафонов.

«Адмирал» в игре под номером два действительно предстал крепким орешком, немалую роль здесь сыграла адаптация к часовому поясу. Матчами в Казани дальневосточники начинали свое турне, а первая игра пришлась на третьи сутки после прилета в московское время. Ко второму матчу игроки гостей выглядели заметно свежее, а уступили, как посчитал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, скорее психологически: «По содержанию мы провели хороший матч, однако в концовке некоторые игроки сами не поверили, что могут довести матч до победы».

С точки зрения содержательной части эта победа, пожалуй, стала самой блеклой из десяти. «Адмирал» перебросал соперника (25-37), «Ак Барс» практически в два раза чаще допускал потери (23-12) и проиграл в отборах шайбы (3-6). Даже в матче с «Локомотивом» (1:0) статистические показатели «барсов» были куда симпатичнее - чего стоят 28 (!) блокированных бросков.

Сегодня «Ак Барс» может переписать клубную историю, если дома обыграет лидера «Востока» и всего чемпионата - «Металлург». Этой встречей команда из Магнитки будет завершать выездную серию, в ходе которой уже оступилась в Татарстане в матче с «Нефтехимиком» (3:5). Волей календаря у «Металлурга» сложилась очень странная логистика: команда сначала полетела в Новосибирск, затем сыграла в Нижнекамске, следом снова отправилась в Сибирь, а завершит поездку в Казани. То есть за неделю будущий соперник «барсов» уже преодолел более шести тысяч километров - такое выматывает.

В этом сезоне казанцы уже получили опыт побед над одним из фаворитов чемпионата. 27 сентября команды встретились в Магнитогорске, и «Ак Барс» вырвал победу в основное время, уступая к 32-й минуте 0:3. Обновление рекорда станет хорошим кирпичиком в психологический фундамент коллектива, который еще в сентябре был погружен в пучину кризиса.

- Рекорды - это хорошо, конечно, но мы и в том году их обновляли. А победы добываются весной, - дал лаконичную оценку своим октябрьским успехам Анвар Гатиятулин.

